أسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع عودة مخاوف تراجع الطلب على الخام.









وأدت الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى سلسلة من الإغلاق المتجدد، بما في ذلك الإجراءات الجديدة الصارمة في جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.





فيما أضافت الشركات الأمريكية منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، للمرة الـ11 في آخر 12 أسبوعاً.





واتفقت "أوبك+" على تخفيف التخفيضات العميقة لإنتاج النفط بداية من يناير بمقدار 500 ألف برميل يومياً، على أن تجتمع شهرياً لمناقشة تعديلات سياسة الإنتاج.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 1.1 بالمائة إلى 45.76 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 1 بالمائة إلى 48.75 دولار للبرميل.