وكيل نقابة المحامين يكشف أهمية أكاديمية المحاماة والهدف منها

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن أكاديمية المحاماة هدفها تخفيف الأعداد والحمل على نقابة المحامين، لافتًا إلى أن هذه الأكاديمية تؤهل المحامي الخريج للمهنة.

وأضاف مجدي سخي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن هناك فرق بين الإعداد القانوني والإعداد المهني للمقبل على العمل في المحاماة.

وأوضح أن اجتياز الأكاديمية شرطا للقيد في نقابة المحامين، ولا يملك أحد أن يمنع تطبيق القانون، ولدينا أرض في مدينة 6 أكتوبر قمنا بانشاء مشروع اسكاني عليها، بالإضافة إلى مبنى الأكاديمية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الأكاديمية هو الذي يحدد مدة الدراسة والمواد الدراسية،

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