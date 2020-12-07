وزير العدل:99% من موظفي المحاكم ملتزمون بارتداء الكمامة

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أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على جاهزية المنظومة القضائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس " كورونا "، مشددًا على أن وزارته اتخذت إجراءات احترازية من كورونا، ولم تتلق شكوى بظهور الفيروس بالمحاكم.



وكشف "مروان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "إتخذنا إجراءات هامة، أولها إلزام جميع أطراف عملية التقاضي بالمحاكم بارتداء الكمامات، بالاضافة إلى التنبيه على جميع الموظفين بالمحاكم عدم قضاء طلب لمن لا يرتدي كمامة "، لافتَا إلى أن نحو 99% من موظفي المحاكم ملتزمون بالكمامة ويتم معاقبه غير الملتزم.



وحول تكدس القضايا في أروقة المحاكم عن حجم القضايا المتداولة في المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم الاسرة خلال عام 2019 المنقضي رد قائلًا: " هناك نحو 14 مليون قضية تم تداولها في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة والاحوال الشخصية خلال عام في عام 2019 وهذا الرقم لايشمل دعاوى صحة التوقيع كونها دعاوى نمطية ".

