بمشاركة 100 ابن وابنة من 3 محافظات وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد احتفالية « كورال أطفال مصر»

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إحتفالية كورال أطفال مصر، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، وكبار الصحفيين والإعلاميين، والتى أقيمت بمسرح الجلاء، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتنمية مواهب أبنائها الفنية والغنائية وتقديمهم كنموذج يحتذى به لباقى أبناء دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتصدير صورة إيجابية للمجتمع عن دور الرعاية الاجتماعية، وإظهار الجانب المشرق بتلك المؤسسات ورفع ثقة الأبناء بأنفسهم وإمكانياتهم على تشكيل مستقبلهم.

وتأتى الإحتفالية فى إطار مبادرة« كورال أطفال مصر»،وهى إحدى المبادرات التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بهدف رعاية وتنمية مواهب الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية«اجتماعية، ثقافية، وتعليمية»، وإكتشاف مواهبهم لتمثيل مصر فى الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج بـ« الغناء، العزف».

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها فخورة بفريق كورال أطفال مصر "أبناء وزارة التضامن الاجتماعي" بقيادة المايسترو سليم سحاب، مؤكدة على أن مصر تتشرف بهم اليوم كنموذج للنجاح والتقدم، مشيرة إلى دعمها ومساندتها لهم من خلال الوزارة وكافة الجهات المشاركة ليصلوا إلى تحقيق أحلامهم.

وتابعت الوزيرة قائلة:« أنني سعيدة أن يشارك معنا اليوم 100 ابن وابنة من أبناء الوزارة من 3 محافظات علي مستوي الجمهورية»، موضحة أن هذا اللقاء فرصة جيدة لبث روح الثقة والكرامة والمواطنة لدى أبنائنا جميعا، وفرصة لإظهار الجانب المشرق منهم، وفرصة أن نعرف أن هناك أشخاص كُثر يعملون بإخلاص وتفاني في رعاية الأبناء، ويحتاجون منا إلى كلمة تشجيع، موجهة شكرها إلى القائمين علي إدارة ورعاية هذه البيوت الآمنة التى يملأها الحب والتي أخرجت لنا مثل هؤلاء الأبناء الموهوبين الرائعين.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع قطاعاتها تعمل علي دعم ومساندة كل الفئات الفقيرة والمهشمة عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية،مشيرة إلى أن مجتمعنا يحتاج إلي بعض من التفاؤل والثقة والفرح،ولايوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.

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