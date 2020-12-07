تخطيط الأهلي توصي بتمديد عقد نجم الفريق









طالب مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إدارة القلعة الحمراء، بالتحرك من أجل تمديد عقد محمد شريف جناج المارد الأحمر في الفترة المقبلة.





تجديد عقد محمد شريف مع الأهلي





ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد شريف جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء في 2022، حيث

يتبقى فى عقد الاعب مع القلعة الحمراء موسمين.





ويرغب مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، في تجديد عقد الاعب لتوفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر.



