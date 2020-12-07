في ذكرى ميلاده.. تولى كرم مطاوع البيت الفني المسرح.. ومكتشف سعاد نصر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير كرم مطاوع، من رموز الفترة الذهبية في المسرح المصري في الستينيات، وهو ممثل ومخرج سطع اسمه بين كوكبة من المخرجين المسرحيين.

فى بداية السبعينات نزل كرم مطاوع بالجزائر مدرسًا لطلبة المعهد الوطني للفنون الدرامية ببرج الكيفان حتى عام 1975، وتخرج على يديه فنانون جزائريون أصبحوا فيما بعد رواد المسرح الوطني في التسعينات من بين هؤلاء مثلًا مرير جمال ورماس حميد وعياد مصطفى وصوفيا وزياني شريف وغيرهم الكثير.

عند عودته إلى التمثيل بالسينما من جديد كانت أفلام المقاولات بالسبعينات قد سادت وجانبه التوفيق في إختيار الأفلام التي مثلها في تلك الأونة مثل "أنا والعذاب وهواك"، "إمرأة للأسف"، "المشاغبات الثلاثة"، وغيرهم.

كان آخر أفلامه السينمائية هو فيلم "المنسى" مع عادل امام ويسرا عام 1993 والذي قيل ان الزعيم حاول ان يعوض كرم مطاوع عن طمس معالم فيلمه الأول “سيد درويش” فقدم له دورا مميزا في فيلمه الجديد.

تولى كرم مطاوع، مسئولية البيت الفني للمسرح وهو مكتشف الفنانة سعاد نصر وكان استاذها بمعهد التمثيل وهو من شجعها على الدخول ف يالمجال الفني.

ومن المسلسلات التلفزيونية لـ"مطاوع" "أرابيسك" و"أبو البنات" و"برديس" و"الحرملك" و"بلاغ من النائب العام" و"بين الحقيقة والخيال" و"الصبر في الملاحات" وغيرها، حصل خلال حياته على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كما تم تكريمه في مهرجان قرطاج السينمائي بالجزائر.


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