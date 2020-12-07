أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية، من أجل تحقيق لقب جديد.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لإضافة لقب جديد هذا الموسم بعد تحقيق الثلاثية بالفوز بلقب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وكان من المقرر أن يقام السوبر الإفريقي، يوم 10 ديسمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي، قبل أن يتم تأجيله إلى يوم 18 من نفس الشهر.

وبرغم تحديد موعد جديد، إلا أن الموقف بالنسبة لموعد البطولة أصبح غامض بشكل كبير، حيث بات هناك اتجاه لدى الكاف للتواصل مع الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل تحديد موعد وملعب مباراة السوبر الأفريقي طبقًا للاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد القطري والتي تفيد أحقية الأخير في تنظيم بطولة السوبر الأفريقي.

وكان نهضة بركان، اعترض على إقامة المباراة في القاهرة وبناء عليه سيتم دراسة الأمر بشكل قوي إقامة لقاء السوبر الأفريقي في قطر.

كما تتوجه النية لدى الاتحاد الإفريقي، إلى تأجيل المباراة لتقام في أواخر شهر يناير بدلًا من شهر ديسمبر، حتى يتم الانتهاء من تحديد ملعب المباراة.