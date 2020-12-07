وزير العدل: جار تطوير محكمة عابدين بشكل يليق بمكانة مصر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل،آخر تطورات تطوير المحكام، قائلًا: "طورنا بعض المحاكم من الداخل والخارج، نظرا لحالتها السيئة، بالاضافة إلى تطوير عدد كبير من غرف المحامين بالمحاكم بناء على طلبهم".

وحول ما يجري تنفيذه الان قال "مروان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: " جار تطوير محكمة عابدين بشكل يليق بمكانة مصر، ويا ريت نشوفها قبل وبعد بدء التطوير وتطويرها يتواكب مع تطوير ميدان التحرير، وبدأنا أعمال التجديد في محاكم مصر الجديدة وشمال القاهرة والإسكندرية كون كثير من هذه المحاكم تمثل رمز وطراز معماري فريد، وتعاقدنا في بعض المحاكم ذات الطابع الفريد في طرازها المعماري مع هيئات متخصصة ".

وحول ألية التنفيذ لعملية التطوير ومراقبتها قال الوزير: " وثقنا وضع المحاكم قبل وبعد التطوير حتى نتمكن من محاسبة المسئولين عنها ".

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