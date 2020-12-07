خيرى رمضان: السيسى دفع ماكرون للاعتذار عن الإساءة للرسول أمام العالم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي خيري رمضان، أن استقبال فرنسا لزيارة الرئيس عبد الفتاح كان فخما للغاية ويليق باسم ومكانة مصر ورئيسها، مشيدا بمرافقة الجياد لموكب الرئيس السيسى خلال التوجه لقصر الاليزيه لمقابلة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتبادل الآراء بين الطرفين.

وأضاف الاعلامي خيري رمضان، في تعليق على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، قائلا: "الرئيس السيسى دافع عن النبى ودفع ماكرون على الاعتذار الرسمي لصدمة الاساءة للرسول وكان اعتذار مباشر امام العالم".

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