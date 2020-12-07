وزير العدل: غرف المداولة بالمحاكم المصرية مكيفة بنسبة تزيد عن 90%

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أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تطوير ملف منظومة العدالة في مصر من الملفات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك خطه تنفيذيه لتطوير منظومه العدالة مدتها 3 سنوات وتشمل كافة المناحي، بداية من المحكمة،القاضي، إجراءات التقاضي.



وكشف "مروان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، عن كواليس تكليف الرئيس السيسي له بعمللية التطويرة قائلا: " الرئيس السيسي سألني بعد تعييني بالعدل: هل شكل المحاكم عاجبك؟".



وتابع الوزير: " تطوير أبنية المحاكم مر بثلاث مراحل ونحن في المرحلة الأخيرة، حيث أن المرحلة الاولى لتطوير المحاكم شمل 91 محكمة، والثانيه 116 فتطوير المحاكم كان شاملًا، بداية من تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات، غرفه المداولة ودورات المياه وغيرها ".



وواصل: "غرف المداولة بالمحاكم المصرية مكيفة بنسبة تزيد عن 90% بالإضافة إلى أن جميع قاعات محاكم مصر بها وسائل تهوية جيدة، وليست كلها مكيفه لكن من ليس بها تكييف نعتمد على مراوح ".

