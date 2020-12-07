وزير العدل: غرف المداولة بالمحاكم المصرية مكيفة بنسبة تزيد عن 90%

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تطوير ملف منظومة العدالة في مصر من الملفات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك خطه تنفيذيه لتطوير منظومه العدالة مدتها 3 سنوات وتشمل كافة المناحي، بداية من المحكمة،القاضي، إجراءات التقاضي.

وكشف "مروان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، عن كواليس تكليف الرئيس السيسي له بعمللية التطويرة قائلا: " الرئيس السيسي سألني بعد تعييني بالعدل: هل شكل المحاكم عاجبك؟".

وتابع الوزير: " تطوير أبنية المحاكم مر بثلاث مراحل ونحن في المرحلة الأخيرة، حيث أن المرحلة الاولى لتطوير المحاكم شمل 91 محكمة، والثانيه 116 فتطوير المحاكم كان شاملًا، بداية من تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات، غرفه المداولة ودورات المياه وغيرها ".

وواصل: "غرف المداولة بالمحاكم المصرية مكيفة بنسبة تزيد عن 90% بالإضافة إلى أن جميع قاعات محاكم مصر بها وسائل تهوية جيدة، وليست كلها مكيفه لكن من ليس بها تكييف نعتمد على مراوح ".

أخبار تهمك

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ 35 دقيقة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ 35 دقيقة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 22 ساعة

يوفنتوس يفقد نجمي الفريق ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 18 دقيقة

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ ساعة و 28 دقيقة

أحمد الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ ساعة

تخطيط الأهلي توصي بتمديد عقد نجم الفريق

منذ 36 دقيقة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

10:29 م

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

10:29 م

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

09:36 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر