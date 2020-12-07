في ذكرى ميلاده.. تعرف على بدايات كرم مطاوع.. وهذه أولى مسرحياته

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير كرم مطاوع، الذي أبدع في كل ما قدم وكان له دور وبصمة واضحة في تاريخ المسرح المصرى والعربي، وقدم أعمالًا هامة وعلامات بارزة منذ بدأ مشواره الفني.

عُرف في طفولته بين أهله بحبه للتمثيل، إذ كان يقوم بتقليد أفراد عائلته وفي الوقت نفسه كان يتابع العروض التي تقدم في المدرسة.

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1956 والتحق بالمسرح الشعبي وقام بإخراج مسرحية " شعب الله المختار " لعلى أحمد باكثير وشارك في بطولة مسرحية " وراء الأفق "ليوجين أونيل" من أخراج حسن عبد السلام وفي أكتوبر 1958

أوفد إلى إيطاليا ليستكمل دراساته بأكاديمية روما في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية وقام برحلة فنية في بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على الاتجاهات الحديثة في فنون المسرح وعاد إلى مصر في أوائل عام 1964وكانت مسرحية الفرافير هي أولى مسرحياته التي يقوم بإخراجها بعد عودته في ابريل 1964.

ولكن الصراع الذي نشب بينه وبين المؤلف بعد نجاح المسرحية نقديًا وجماهيريًا تسبب في إيقاف عرض المسرحية رغم أنها كانت تعد من ابرز عروض المسرح المصري في الستينيات بحثا عن التأصيل والتجذير لأشكال المسرح المصري لكن هذا العرض بعد الدراسة ارتدى الشكل المسرحي الغربي وخاصة عند الإيطالي ليوجى بيراندللو.

وفي عام 1966 قدم فيلم "سيد درويش" وقد شاركته البطولة فيه الفنانة هند رستم، ثم قدم في عام 1967 فيلم "إضراب الشحاتين" والذي شاركته بطولته الفنانة لبنى عبد العزيز وهو من إخراج حسن الإمام.

انقطع بعد ذلك عن السينما لمدة تصل إلى 20 عامًا وتفرغ خلالها للمسرح وقدم خلال تلك الفترة مسرحيات.

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