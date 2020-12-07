داليدا خليل توجه رسالة لشريهان في عيد ميلادها

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وجهت الفنانة اللبنانية ​داليدا خليل​ رسالة تهنئة للفنانة المصرية ​شريهان​ بمناسبة عيد ميلادها، بكلمات من القلب.



حيث كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "شيريهان نادرة الموهبة والنجومية وقوة الحضور والرائعة بكل انجازاتها ونجاحاتها .. أنت العيد في كل عام ، أدام الله عليكِ الصحة والحياة التي تستحقك".





الجدير ذكره ان داليدا خليل تشارك كضيفة حصريّة من لبنان على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي، والذي سيختتم فعالياته بمشاركة نجوم عرب وأجانب.