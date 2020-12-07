مصطفى خاطر يهنئ محمد توب بعيد ميلاده

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حرص نجم مسرح مصر مصطفي خاطر على تهنئة صديقه الفنان محمد توب بعيد ميلاده الذي يحل اليوم السابع من شهر نوفمبر.



ونشر خاطر صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلق قائلاً :" كل سنة وأنت طيب يا عريس".



ورد محمد توب على تلك التهنئة وكتب : أخويا وصاحبي منحرمش منك يا غالي.



والجدير ذكره أن مصطفى خاطر يعرض له حالياً بجميع دور العرض فيلمه الجديد "الصندوق الأسود"، وهو بطولة منى زكي، محمد فراج، ومجموعة مميزة من النجوم ، وهو تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل.



فيلم "ثانية واحدة" يُشارك في بطولته دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج محمد السبكي.



والفيلم إخراج: أكرم فريد ، وإنتاج: محمد السبك ، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار رومانسى كوميدي.