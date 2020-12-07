أحمد زاهر يغازل ابنتيه ليلى وملك في أحدث ظهور لهم من مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شارك الفنان أحمد زاهر صورة لبناته الفنانة الشاية ليلي زاهر وشقيقتها ملك ، من العرض الخاص لمسلسل"وادي الجن" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعبر عن حبه الشديد لهم وتغزل بهم كما هنأ ابنته ليلي علي المسلسل وكتب :"ملكاتي الجميلات ونجومي الصغار من العرض الأول لوادي الجن ، تهانينا يا حبيبة قلبي ، فخور بيكي يا حبيبتي.

مسلسل "وادي الجن" فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني. بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والنجمة ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر كان في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، ونال إشادة كبيرة من قبل الجمهور، واستطاع أن يصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه ، وشارك في بطولته عدد كبير من المع النجوم منهم "محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ ساعة

يوفنتوس يفقد نجمي الفريق ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ 34 دقيقة

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ 34 دقيقة

تخطيط الأهلي توصي بتمديد عقد نجم الفريق

منذ 35 دقيقة

أحمد الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

10:29 م

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

10:29 م

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

09:36 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر