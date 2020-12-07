أمير المصري لـ"الفجر الفني": "ليمبو" أصعب عمل قدمته في حياتي.. وعمر الشريف مثلي الأعلى في التمثيل "حوار"

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فاز بعدد من الجوائز، وتعاون مع عدد من نجوم السينما العالمية تخرج في أكاديمية LAMDA، وشارك في فيلم «المحارب العربي»، وفيلم Star Wars وينافس حالياً بالمسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلمه Limbo، الذي يسلط الضوء على معاناة اللاجئين العرب في أوروبا، وذلك بعد عرض الفيلم في مهرجان «كان» السينمائي.



بدأ المصري مشواره الفني عبر المسرح المدرسي في لندن بخطوات ثابتة، لكنه لم يحقق الشهرة عربياً إلا بعد ظهوره في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة». مع الفنان الكوميدي المصري الشهير محمد هنيدي.





أجري "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنان الشاب أمير المصري، ليكشف لنا كواليس فيلمه "ليمبو"، الفرق بين تجربته فى العالمية والمصرية، علاقته بالراحل عمر الشريف، مايستعد له خلال الفترة المقبلة.





فى البداية.. حدثنا عن مشاركتك وتجربتك فى فيلم "ليمبو"؟



الحمد لله كنت متحمس جدا إن الفيلم يأتى إلى مصر وتحدثت مع المخرج والكاتب وهو يعشق مصر، وعندما قرأت السيناريو بكيت وضحكت في الوقت نفسه، فالسيناريست أبدع في التفاصيل وخصوصاً دور (عمر) الشاب السوري الذي يهوى الموسيقي ويعزف العود وهو من عائلة فنية اضطر إلى ترك وطنه بعد الحرب ليحصل على اللجوء في بريطانيا، لكنه يواجه بالواقع الذي فرض عليه السفر لجزيرة في اسكوتلندا ليعيش في حيرة من أمره، إما الرجوع أو الاستمرار".







كيف جاء ترشيحك لدور "عمر" فى فيلم "ليمبو"؟



وكيل أعمالى أحضر لى الورق وكنت فى البداية متردد عندما علمت أن القصة عن اللاجئين، لأن دائماً تكون القصص واحد بريطاني أو أمريكي ينقذ اللاجئين، ولكن عندما قرأت الورق وعرفت قصة "عمر"، تحمست جدا للقصة.





ماالصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟



يعتبر هذا الفيلم من أصعب الأدوار التي قدمتها فى حياتى، فالجو كان بارداً جداً، وتعلم اللهجة السورية، وتعلم عزف العود.





كيف استعدت لشخصية "عمر" فى "ليمبو"؟



حضّرت لها جيداً من خلال لقاءاتي مع عدد من اللاجئين أثناء البروفات والذين منحوني الثقة لتقديم الدور.







ماذا تعلمت من تجربتك فى فيلم "ليمبو"؟



تعلمت الهدوء واتغيرت كثيراً واكتشفت أن الحياة لاتحتاج إلى أشياء كثيرة، كل مانحتاجه هو الصحة والسعادة والاستقرار.





بما إنك خضت التجربة العالمية والمصرية.. ماالفرق بينهما؟



العمل كمشاهد وإمكانيات وقصص تعتبر واحدة، الفرق بينهما فى التحضير، ففى هوليوود يأتي إليك الجدول قبلها بشهرين بينما فى مصر يأتي إليك الجدول قبلها بيوم أو يومين وهذا يسبب ضغط كبير على الممثل.







ماهى علاقتك بالراحل عمر الشريف؟



عمر الشريف هو المثل الأعلى لى وأنا صغير كنت أشاهد أفلامه وكنت أقول أتمنى أن أصل إلى درجة من تمثيله وأحببت التمثيل من أجله.







ما أكثر الافلام التى كنت تحبها للراحل عمر الشريف ؟



فيلم "لورانس العرب".





فى نهاية حديثنا.. ماذا يحضر أمير المصري خلال الفترة المقبلة؟



استعد لمسلسل بريطانى بعنوان the one، من بطولتى وإنتاج منصة نتفلكس، وأجسد فى العمل دور شخص يدعى بنجامين، كما استعد لمسرح وفيلم جديد.