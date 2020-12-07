بورصة دبي للذهب والسلع تسجل تداولات قوية في نوفمبر الماضى

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
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واصلت بورصة دبي للذهب والسلع تسجيل تداولات قوية خلال شهر نوفمبر الماضي وسط استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

وسجلت محفظة أزواج العملات الرئيسية الستة G6 في بورصة دبي للذهب والسلع نموا ملحوظا بنسبة 364 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن بين أزواج العملات الرئيسية الستة G6 كان العقد الآجل للدولار الأسترالي هو الأقوى أداء حيث سجل نموا في أحجام تداولاته بنسبة 4890 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت العقود الآجلة للفضة في بورصة دبي للذهب والسلع زخما قويا مستمرا إذ شهدت معدلات التداول اليومية نموا بنسبة 230 في المائة على أساس سنوي حيث أكد المعدن الثمين مرة أخرى مكانته كملاذ استثماري آمن جدير بالثقة.

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع " سجلنا خلال شهر نوفمبر الماضي أعلى معدلات التداول خصوصا في محفظتنا من أزواج العملات الرئيسية الستة G6 حيث كان المتداولون في السوق يتطلعون إلى التحوط ضد المخاطر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة والمرحلة النهائية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما لعبت معنويات السوق المتجددة الناتجة عن تقدم جهود تطوير لقاحات كوفيد-19 دورا رئيسيا في هذا الأداء".

وأضاف إن بورصة دبي للذهب والسلع سجلت كذلك أعلى معدل اهتمام مفتوح للعقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية بالإضافة إلى العقد الآجل الأسبوعي للروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي منذ إطلاقهما ويواصل هذان العقدان جذب المزيد من المشاركة في تداولات السوق.

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