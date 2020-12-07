بعد انهيار منزل بشارع الهرم.. القبض على أحد سكان العقار

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على مستأجر الوحدة السكنية المتسببة في انهيار منزل قديم بشارع الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين، بشأن انهيار جزء من عقار رقم 26 مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، كما انتقل رجال حي العمرانية، إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أن العقار يتكون من ( أرضي- أول فوق الارضي)، وتبين انهيار سقف الغرفة المكون من ألواح خشبيه علي الغرفه بالدور الأرضي مما أدى إلي وفاه سيده تبلغ من العمر حوالي 80 سنة.

كما تبين أن العقار مكون من 4 شقق ولا يوجد إصابات أخري وتم نقل المتوفية إلي مستشفي الهرم وتبين أن الانهيار نتيجة قيام المستاجر بعزل سقف الدور الأول فوق الأرضي الخشبي.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة العمرانية برئاسة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب عبد الرحمن محمدين، من القبض على مستأجر الوحدة، وتم إجراء المعاينة من قِبل رئيس النيابة العامة وقام الحي بإعداد تقرير بإخلاء العقار من السكان لحين معاينة لجنه المنشات الآيلة للسقوط واستصدار القرار المناسب وذلك خفاظا على سلامة قاطني العقار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
بعد انهيار منزل بشارع الهرم.. القبض على أحد سكان العقار
بعد انهيار منزل بشارع الهرم.. القبض على أحد سكان العقار
بعد انهيار منزل بشارع الهرم.. القبض على أحد سكان العقار
بعد انهيار منزل بشارع الهرم.. القبض على أحد سكان العقار
بعد انهيار منزل بشارع الهرم.. القبض على أحد سكان العقار
بعد انهيار منزل بشارع الهرم.. القبض على أحد سكان العقار

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