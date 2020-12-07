داعية: الإسلام دخل الاندلس من خلال صدق التجار المسلمين

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن الرسالة النبوية نزلت على النبي بعد سن الأربعين، ومع ذلك حفظ القرآن الكريم، ورغم ذلك البعض الآن يتحجج بعدما إمكانية حفظه للقرآن، لان هستنه تجاوز الأربعين.

وتابع "صبري"، خلال حواره ببرنامج "مفاتيح القلوب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن البعض هجر القرآن الكريم، وهذا قد يؤدي إلى خلل في حياة المسلم، وعدم انتشار البركة، مشيرة إلى ان قلة البركة تحدث أيضًا بسبب عدم الصدق في بيع السلع، متابعًا: " في تجار بيكونوا عايزين يبعوا السلع بأي شكل".

ولفت إلى ان الإسلام دخل الاندلس من خلال صدق التجار المسلمين، مشددًا على ضرورة الصدق في المعاملات التجارية، وهذا واضح في قول رسول الله ﷺ:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".

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