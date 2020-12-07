وزير التعليم: سنقوم بإطلاق مدرستنا 3 للتعليم الفني قريبا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن الوزارة أطلقت قناة "مدرستنا 2" اليوم التي تستهدف المرحلة الثانوية وأولياء أمور الأطفال من أولى إلى 3 ابتدائي، موضحا أن المرحلة الابتدائية هي مرحلة التعليم الجديد والتي تحتاج إلى إشراف المعلم وولي الأمر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين أن الوزارة تسير على الخطة التي وضعتها كما يجب، معقبًا: "ماشين بالمسطرة.. وأسرع منها لأن جائحة كورونا ساهمت في اسراع إتاحة التعليم للولاد في البيت".

وأشار إلى أن منصة ذاكر توجد عليها مناهج من مرحلة الروضة إلى الثانوية العامة، موضحا أنها مناهج رقمية متنوعة من أفلام إلى شرح وفيديوهات مختلفة لـ 14 سنة دراسية".

ونوه بأن هناك بث مباشر عبر الإنترنت بالتوازي مع منصات التعليمية، متابعا: "استطعنا توصيل الامتحانات للبيوت للطلاب سواء في الداخل أو الخارج".

وأكمل: أطلقنا القنوات التعليمية بإشراف كامل من أفضل المعلمين في مصر"، منوها أن قناة مدرستنا 2 تحتوى على برامج تعليمية وحصص ومواد عن القيم والأخلاق.

وأكمل وزير التربية والتعليم: "سنقوم بإطلاق مدرستنا 3 للتعليم الفني على قنوات الفضائية والأرضي"

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