مختار العشري يكشف أهمية وجود البيت المصري في فرنسا

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قال مختار العشري، رئيس البيت المصري في فرنسا، إنه من المفترض افتتاح البيت المصري غدا بحضور الرئيس السيسي.



وأضاف مختار العشري، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن البيت المصري يقيم فيه الدارسين والمغتربين من الدولة المصرية، ويعتبر مكان متكامل لكل ما يحتاجه الطلاب.



وأوضح أنه أحد المشروعات المشتركة في إطار التعاون بين مصر وفرنسا، حيث أنه تم إنشاء البيت في أكتوبر 2017، مؤكدًا أن مصر وفرت التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، خاصة أنه يقع على مساحة 34 ألف كيلومتر.

