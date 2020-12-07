مختار العشري يكشف أهمية وجود البيت المصري في فرنسا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال مختار العشري، رئيس البيت المصري في فرنسا، إنه من المفترض افتتاح البيت المصري غدا بحضور الرئيس السيسي.

وأضاف مختار العشري، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن البيت المصري يقيم فيه الدارسين والمغتربين من الدولة المصرية، ويعتبر مكان متكامل لكل ما يحتاجه الطلاب.

وأوضح أنه أحد المشروعات المشتركة في إطار التعاون بين مصر وفرنسا، حيث أنه تم إنشاء البيت في أكتوبر 2017، مؤكدًا أن مصر وفرت التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، خاصة أنه يقع على مساحة 34 ألف كيلومتر.

أخبار تهمك

خاص - الزمالك يرسل دعوة لمجلس الأهلي لزيارة النادي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ ساعتين

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يفقد نجمي الفريق ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 21 ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 م

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

07:31 م

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

08:03 م

يوفنتوس يفقد نجمي الفريق ضد برشلونة بدوري الأبطال

08:46 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر