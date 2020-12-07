داعية: هذه الاشياء تؤدي إلى انتشار البركة في المنازل (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الداعية الإسلامي أحمد صبري، إن البركة في كل شيء وليست في الأموال فقط، لافتَا إلى أن البركة هي الطمأنينة التي تحول حياة أي شخص إلى الخير والنعيم، وهي الصحة، وهي إنجاز أكثر من عمل في يوم واحد.

وتابع "صبري"، خلال حواره ببرنامج "مفاتيح القلوب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الكثير من الناس كان يشعر بالبركة خلال السنوات الماضية، رغم عدم توفر هذا الكم من التقدم، مشيرًا إلى أن أول سبب لوجود البركة هي التقوى، وهذا الأمر يحدث من خلال وجود الضمير، وعدم الغش او الخداعة او عدم معاملة الناس بأكثر من وجه،وهذا واضح فيقوله تعالى:" وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ألهت الكثير من المسلمين، وأبتعد الكثير عن قراءة القرآن الكريم، متابعًا: "فين القرآن في حياتنا الآن"، مشيرًا إلى أن قراءة القرآن تعطي بركة، وهذ واضح في قوله تعالى: "كتاب أنزلناه مبارك فاتَّبعوه".

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