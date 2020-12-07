"خلي الولد يعمل الطبقة العازلة كويس".. ماذا حدث قبل انهيار منزل الهرم بدقائق؟

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حديث لم يستغرق سوى بضع دقائق بين العجوز المنهار عليها سقف غرفة بمنزل شارع الهرم المنهار، كان لغز العثور على جثتها تحت الأنقاض، بعد تردد الأقاويل بين وجود قاطنة الشقة لحظة الانهيار من عدمه.



خرجت السيدة العجوز من شقتها بالطابق الأرضي، لتتحدث مع جارها العجوز الذي يجلس على كرسي بجوار العقار ملكها.. "خلي الولد يعمل الطبقة العازلة كويس.. البيت قديم وممكن يقع بسبب الأمطار"، لتغادر المكان بعدها وتدخل إلى شقتها.



دقائق معدودة بعد الحديث الذي جمع السيدة السبعينية العمر بجارها العجوز، وانهار سقف الغرفة عليها، ولدى وصول قوات الإنقاذ البري وسؤال الجيران عن وجود أحد قاطني المنزل داخله لحظة الانهيار، انقسمت الأقاويل مابين وجود العجوز داخل غرفتها ووجودها خارج المنزل لحظة الانهيار، حتى جاء العجوز وأكد أنها كانت متواجدة داخل غرفتها لحظة الانهيار.



وأصيب عامل بجروح وكدمات إثر انهيار منزل بشارع الهرم غرب الجيزة، مساء اليوم الاثنين، وجرى إسعافه بموقع الحادث، وتبين إصابته في السابق لدى وقوفه أعلى سقف العقار قبل انهياره.



وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط العقار تنسيقا مع مسؤولي الحي؛ للحفاظ على سلامة المارة، بعد إخلاء العقار من قاطنيه، ومن المفترض انتقال لجنة لفحص المنزل المنهار صباح غد الثلاثاء.



وكشفت معاينة رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن المنزل المنهار بشارع الهرم، مكون من طابقين " أرضي - أول علوي"، على شقة واحدة، وكان يقوم أحد سكان الدور الأول، بعمل طبقة عازلة لحماية المنزل من الأمطار في فصل الشتاء، وأثناء ذلك انهار سقف غرفة العجوز المقيمة بمفردها عليها " مالكة المنزل"، دون انهيار أسقف باقي المنزل.



وتمكنت القوات من انتشال جثتها، وتبين إصابتها بكسر بالجمجمة وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الهرم، وإخلاء العقار من قاطنيه.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار سقف منزل بمنطقة نصر الدين، وتحديدًا بشارع مصر والسودان المتفرع من شارع الهرم.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، لرفع الركام وانتشال الضحايا، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.