أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
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أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأسهم وسط تزايد إصابات كورونا.

وارتفع المعدن الأصفر مع تراجع ملحوظ للأسهم الأمريكية خلال التعاملات، وآمال إتمام حزمة التحفيز المال في الولايات المتحدة.

وتلقى الذهب الدعم أيضاً مع تزايد إصابات الوباء في الولايات المتحدة ومخاوف تشديد عمليات الإغلاق.

كما يترقب المستثمرون مستقبل الصفقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية للخروج في نهاية الشهر الجاري.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 26 دولارا، ليصل إلى مستوى 1866 دولارا للأوقية، بعد أن كان متراجعاً عند 1824.80 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.3 بالمائة إلى مستوى 1862.70 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 المائة  عند مستوى 90.87.

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