محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل تسريب أحد أسطوانات غاز الكلور من أحد شركات المياه.

وقال "نور الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن غاز الكلور نفاذ وتسبب في حالات اختناق لـ55 شخصًا، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهذه الحالات.

وأشار إلى أنه تم نقل هذه الحالات إلى مستشفتين وجميع الحالات تحسنت وخرجت باستثناء 7 حالات مازالت تحت الملاحظة حتى الآن.

وأوضح أنه تم إخلاء الموقف المجاور لشركة المياه ومحطة الغاز الطبيعي وتم تحويل مسارات المرور وحركة المواطنين، لافتًا إلى أن شركة الغاز بدأت في التعامل بالأقنعة من أجل السيطرة على الوضع بالكامل.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية لبحث سبب التسرب تحت إشراف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، مؤكدًا أنه لا تأثير على مياه الشرب حيث أن الخواص الطبيعية للمياه تم تحليلها أكثر من مرة والتأكد من سلامتها وأمانها.

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