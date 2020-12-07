الصحراوي: الإسماعيلي بوابتي لإستعادة تألقي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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عبر التونسى الدولى مروان الصحراوى الوافد الجديد لصفوف الدراويش عن سعادته بالإنضمام لصفوف الفريق، مشيرا إلى أنه فضل ارتداء قميص الإسماعيلى عن عروض كثيرة.

وانضم مروان الصحراوى لتعزيز دفاع الفريق قبل ساعات من إغلاق فترة القيد للميركاتو الصيفى المنقضى، بعد مسيرة احترافية فى الدورى الفرنسى ضمن صفوف ميتز  وراسينج البلجيكى وفيتوريا جيمارايش البرتغالى إضافة للعب بقميص الترجى والبنزرتى فى تونس.

وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى :”الإنضمام لصفوف الإسماعيلى شرف كبير وحينما سألت أصداقى فى تونس وفى مقدمتهم فخر الدين بن يوسف نصحونى بالإنضمام لأحد أكبر الأندية فى مصر وافريقيا وصاحب أول لقب قارى ويتمتع بصيت كبير فى دول شمال أفريقيا”.

وأتبع :”المفاوضات لم تستمر كثيرا لرغبتى فى الانضمام لنادٍ استعيد من خلاله تألقى مجددا فى الملاعب ومن ثم العودة من جديد لصفوف منتخب بلادى ويضم لاعبين على مستوى عال وتحت قيادة المدرب البرازيلى هيرون ريكاردو”.

واختتم حديثه :”أشكر الجماهير التى رحبت بى على مواقع التواصل الإجتماعى وأعدهم بأنى سأقاتل من أجل إسعادهم بالتتويج بكأس البطولة العربية وأكون على قدر تطلعاتهم نحو تقديم موسم مميز يليق باسم وجماهيرية النادى فى مصر والشرق الأوسط”.

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