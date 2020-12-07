مدرب الأهلي السابق يتلقي عرضًا للتدريب في الدوري الفرنسي













تلقى المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضا للتدريب في الدوري الفرنسي، عبر بوابة نانت.





نانت يفاوض فايلر لتدريب الفريق





تحدث تقرير إذاعي فرنسي، عن تلقي المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عرضا جادا من مسؤولي نانت لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.





من جانبه ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن نانت يفكر الحصول على خدمات المدرب السويسري رنيه فايلر، لتدريب الفريق الكروي الأول، خلفًا للمدرب كريستيان جوركوف المدير الفني الحالي.



