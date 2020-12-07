خبير استراتيجي: مصر وفرنسا في معسكر واحد لمواجهة الأفكار الخاطئة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، على المؤتمر المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلًا إن مصر وفرنسا في معسكر واحد لمواجهة الأفكار الخاطئة، مشيرا إلى أنه لايوجد فرنسي مسئول يقبل بإهانة المسلمين بأي شكل؛ وهو ما أكد عليه ماكرون.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنينأن هناك مصالح مشتركة بين مصر وفرنسا، والعلاقات بين البلدين قديمة.

وأعرب عن سعادته بحديث الرئيس السيسي الذي قال فيه إنه لا يمكن أن يكون هناك حكم مطلق في مصر.

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