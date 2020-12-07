حارس ألمانيا السابق يطالب لوف بعودة مولر

أعرب الألماني بودو إليجنر حارس مرمى منتخب ألمانيا السابق والمتوج مع منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم 1990 عن أمله في عودة توماس مولر نجم بايرن ميونخ إلى صفوف منتخب الماكينات الألمانية من جديد.





وأفادت صحيفة كيكر الألمانية بأنه بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا وحدوث توابع كبرى من بينها اعتزال مسعود أوزيل كان الشغل الشاغل للوف هو إعادة بناء صفوف المنتخب.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن من بين قرارات مهمة اتخذها لوف في ذلك الوقت هو إنهاء الاعتماد على كلا من جيروم بواتينج ومولر وماتس هوميلز مما أدى إلى تعرضه لانتقادات من وسائل الإعلام وبعض المسئولين.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الحديث تجدد بشكل كبير مرة أخرى بشأن الثلاثي بعد الهزيمة الكارثية التي تلقاها المنتخب الألماني على يد نظيره الإسباني بسداسية نظيفة في نوفمبر الماضي وذلك ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.





وقال إليجنر في تصريحات نشرتها مجلة كيكر الألمانية :"كل مدرب يحب أن يتواجد لاعب مثل توماس مولر في فريقه وكذلك اللاعبون".





واختتم إليجنر تصريحاته قائلاً:"لوف يمكنه التفكير في إعادة مولر الذي يظهر بمستويات هائلة حاليًا إلى المنتخب من جديد ولكن يبقى القرار في يد لوف".



