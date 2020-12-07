6 نصائح للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا.. اعرفها

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مع بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا، وفى ظل الانتشار السريع لها فى الكثير من دول العالم، تشتد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، فى المطارات، وأثناء السفر، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



ومن بن أحد أهم الإجراءات التى يجب اتخاذها، التزام جمهور المسافرين، والعاملين فى المطارات بارتداء الكمامات الطبية، والتعقيم المستمر، منعا لانتشار الفيروس.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" 6 نصائح للمسافرين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19":



- التزام المسافرين وجميع المتواجدين فى المطارات بارتداء الكمامة، أمر ضرورى للحد من انتشار الفيروس.



- تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.



- الابتعاد عن الآخرين، والالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن متر بين الأشخاص وبعضهم البعض.



- قياس درجة حرارة المسافرين وجميع المتواجدين فى المطارات.



- مراعاة آداب العطس والسعال، إما بثنى الكم والعطس والسعال فيه، أو باستخدام مناديل ورقية، والتخلص منها فورا.



- التدقيق فى نظافة اليدين، من خلال فركهما بمعقم يدين يحتوى على 60% كحول، أو تطهيرهما بالكحول، فى حالة عدم القدرة على غسلهما بالماء والصابون.



وينبغى الامتناع عن السفر أو تأجيله فى هذه الحالات:



- إذا كنت مريضا أو تعانى من أعراض شبيهة بأعراض فيروس كورونا.



- إذا كنت من كبار السن، أى أكثر من 60 سنة.



- إذا كنت تعانى من أى أمراض مزمنة، أو حالات صحية كامنة، قد تجعلك عرضة للخطر.



إحصائيات كورونا فى مصر:



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 103 آلاف، و501 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تسجيل 418 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 118 ألفا، و432 حالة من بينهم 103 آلاف، و501 حالة تم شفاؤها، و6771 حالة وفاة.