جمعية المحامين في القانون الدولي: يجب منع استخدام الدين لأسباب سياسية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي، إنه يجب منع استخدام الدين لأسباب سياسية فلا لا يمكن لأي فرض أو مجموعة أن تفرض أرائها على المجتمع.

وأضاف بودن خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN" اليوم الإثنين، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن مشروع الإخوان المسلمين هو فرض منظومتهم وأرئهم على الإنسان، مشيرا إلى أنه من حق الدولة أن تتصدي لذلك، فالديمقراطية ليست مجرد قوانين، ويجب أن يحترم الجميع حقوق الإنسان.

وأشار رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي، إلى ان هناك مجموعة من المنظمات العالمية تتاجر بملف حقوق الإنسان، مضيفا أن هناك جدل في باريس حول مشروع قانون لحماية رجال الأمن.

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