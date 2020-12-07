26 لاعبًا في قائمة منتخب منتخب الشباب للمشاركة فى بطولة شمال إفريقيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تغادر بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، في الثامنة صباح غد الثلاثاء، إلى تونس لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا. 

وتضم بعثة شباب الفراعة إلى تونس كلاً من.. 

الجهازي الفني (  ربيع ياسين مديرا فنيا - عبد الستار صبري مدرب عام  - أحمد فاروق مدرب - محمد رزيقة مدرب حراس المرمى - حازم عامر مخطط أحمال).

الجهازي الطبي ( وليد منظور طبيب المنتخب - هشام عبد العزيز إخصائي علاج طبيعي ) ووليد ماهر، المنسق الإعلامي للمنتخب، وعلاء سعيد مدير المهمات. 

اللاعبون.. 

حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية . 

خط الوسط: زياد  كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل. 

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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ياسين مرعي

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