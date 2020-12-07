لميس الحديدي عن قمة الإليزيه: الرئيسان أدارا نقاط الاختلاف بتحضر شديد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الاعلامية لميس الحديدي إن القمة الرئاسية التي جمعت الرئيس السيسي والفرنسي ماكرون اليوم بقصر الاليزيه شهد عدد من المناقشات البالغة الاهمية حيث عبر الطرفان خلاله على نقاط التوافق بين البلدين حول قضايا ثنائية وإقليمية.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"،مساء الإثنين، قائلة: "لكنهما في ذات الوقت أدارا نقاط الاختلاف بتحضر شديد..فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام ".

واكملت: " هذه القمة كانت من أهم المؤتمرات التي عقدت مؤخرًا للرئيس وشهدت تفاعلًا كبيرًا حيث أن الرئيس السيسي بدى في نقاشه واضحًا وجليًا ودون مواربة وهو يعرض الموقف المصر ي في قضية الامن القومي المصري وحمايته ".

ورصدت الحديدي بعض الملاحظات قائلة: " كل مظاهر الزيارة تثبت عمق وأهمية العلاقات المصرية الفرنسية وهي علاقات مهمة لكلا من القاهرة وباريس والزيارة الرسمية شهدت كل المظاهر التي عبرت عن الحفاوة عبر موكب الزيارة المهيب وهذه هي القواعد الفرنسية في الزيارات الرئاسية ".

وتابعت قائلة: " بالنسبة لاستقبال الرئيس السيسي في قصر الاليزيه بدى إستقبالًا دافئًا ونقدر نقول وفقا لما يسمى "لغة الجسد" بين الرئيسين بما يعبر عن تفاهم وصداقة وإلتقاء في وجهات النظر..فيه ناس ممكن تقول أهلًا إتفضل وخلاص لكن الاستقبال ده كان مميز خاصة أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مسلم يصل فرنسا في أعقاب أزمة الرسوم المسيئة لرسول الله وفرنسا تثمن ذلك كثيرًا".

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