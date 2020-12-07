بيان هام من الصحة بشأن اختناق مواطنين نتيجة تسرب غاز الكلور بشركة كفر الشيخ

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن خروج 94 مواطنًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من إجمالي 106 حالة أُصيبت باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بشركة مياه الشرب بحي الزهور بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف مجهزة وإرسال فريق من المسعفين على الفور بموقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم نقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، و46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد أنه جميع المواطنين الذين ما زالوا في المستشفيات حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفيات.

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