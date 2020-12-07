جمعية المحامين في القانون الدولي: لا يجب استغلال مسألة حقوق الإنسان سياسيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي، إنه يجب على المجتمع الدولي أن ينظر إلى مسألة حقوق الإنسان بدون مزايدات، لافتا إلى أن الديمقراطية ليست مجرد قوانين.

وأضاف بودن خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN" اليوم الإثنين، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه لايجب استغلال مسألة حقوق الإنسان سياسيا، لافتا إلى أن هذه المسألة عبارة عن سوق يستغله البعض لفرض أرائه على الأخرين.

وأشار بودن إلى أن فرنسا تحترم حقوق الإنسان وهو ضحية للإرهاب، ففي باريس حرية كاملة ولكن ليست مطلقة، مضيفا أن الديمقراطية أوصلت هتلر إلى الحكم وبعدها أصبح أكبر مستبد في العالم.

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