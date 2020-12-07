الصحة العالمية: نأمل زيارة الصين في أقرب وقت لدراسة أصول فيروس كورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الإثنين، على أن المنظمة تحتاج إلى زيارة الصين "في أقرب وقت ممكن" لدراسة أصول فيروس كورونا المستجد.

وقال جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، "نخطط ونأمل أن نكون هناك في أسرع وقت ممكن"، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء .

وقالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إن سباق لقاحات كورونا، مازال مستمرًا على مستوى دول العالم، مشيرة إلى أن كل اللقاحات المطروح أسمائها تصل نسبة فاعليتها إلى 90% فأكثر.

وأشارت خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء أمس الأحد، إلى أن مدة فاعلية اللقاح وتوفير حماية لصاحبه ليست واضحة حتى الآن، لافتة إلى أنه ليست كل اللقاحات في حاجة إلى درجة حرارة منخفضة، حيث إن الفرصة متاحة لكل دول العالم لاختيار الأفضل لها.

وأكدت أن كل لقاحات كورونا المطروحة آمنة بشكل كبير، وليس لها أعراض جانبية مؤثرة ظهرت خلال مرحلة التجارب الإكلينيكية.

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