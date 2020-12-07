مصرع مُسنة بالعمرانية إثر سقوط سقف خشبي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تلقت محافظة الجيزة، بلاغا في تمام الساعه ٦.٣٠ م بشان انهيار جزء من عقار رقم ٢٦ مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية.

وفي ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الفورية لكافة البلاغات الواردة فقد قام حي العمرانية بالتوجه الي الموقع وتبين ان العقار يتكون من ارضي + اول فوق الارضي.


وتبين انهيار سقف الغرفه المكون من الواح خشبيه على الغرفه بالدور الارضي، مما ادي إلى وفاه سيده تبلغ من العمر حوالي ٨٠ عام، والعقار مكون من ٤ طوابق ولا يوجد اصابات أخرى وتم نقل المتوفيه الي مستشفي الهرم وتبين ان الانهيار نتيجه قيام المستاجر بعزل سقف الدور الاول فوق الارضي الخشبي وتم القبض علي مستأجر الوحده بقسم شرطه العمرانية.


وتم إجراء المعاينه من قبل السيد رئيس النيابه وقام الحي بإعداد تقرير بإخلاء العقار من السكان لحين معاينه لجنه المنشات الآيلة للسقوط واستصدار القرار المناسب وذلك خفاظا علي سلامه القانطبن بالعقار وذلك بحضور محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

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