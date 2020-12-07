اللجان الانتخابية بالقليويية تغلق أبوابها بعد انتهاء مدة التصويت

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أغلقت اللجان الانتخابية بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، اليوم الإثنين، أبوابها بعد انتهاء مدة التصويت في اليوم الأول لإجراء جولة الإعادة بمجلس النواب على مقعد الدائرة الوحيد بالمحافظة.



وتجرى الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل وسط اجواء إنتخابية ساخنة بين المرشحين.



وييلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.