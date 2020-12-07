بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث مهند عون وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انه تم عقد عدة جلسات مع لجنة الكرة في القلعة البيضاء، من أجل تجديد تعاقد فرجاني ساسي.

وقال مهند عون في مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك: "تم عقد جلستين مع أيمن يونس وتم الاتفاق علي النواحي المالية، وسيتم تجديد التعاقد رسميا خلال أسبوعين".

وعن الانباء التي انتشرت مؤخرًا عن رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك، أكد: "إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مشددا علي أن علاقة فرجاني ساسي بجمهور الزمالك علي أفضل ما يرام".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، في مستهل مشوار الفريق الأبيض، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي، والذي توج به الأهلي، بالإضافة إلى الخروج من نصف نهائي بطولة كأس مصر على يد طلائع الجيش، وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من غريمة التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

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