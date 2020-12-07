أحمد موسى: قيادات جماعة الإخوان الإرهابية سيحاسبون ولا تسامح مع من تلوثت أيديهم بالدم (فيديو)

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة قوية لا تقبل وصاية من أي دولة أخرى.



وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية التفرقة بين حرية الرأي والتعبير والإساءة إلى الأديان".



وتابع "مصر دولة ذات سيادة، والدولة مهتمة بملفات الصحة والتعليم التي تندرج تحت حقوق الإنسان"، معلقا: "علاج فيروس سي أهم من قبيضة منظمات حقوق الإنسان".

