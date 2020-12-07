مشروع فيلم "تمنتاشر" يفوز بجائزة ART للسيناريو بمهرجان القاهرة السينمائي

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فاز منذ قليل مشروع فيلم "تمنتاشر" للمخرج سامح علاء، المشارك في النسخة السابعة بملتقى القاهرة السينمائي، كأحد مشروعات الأفلام الروائية الطويلة - تحت التطوير - بجائزة السيناريو المقدمة من قنوات راديو وتلفزيون العرب ART وقدرها عشرة آلاف دولار، قامت بتسليمها أفنان السراج، مدير توزيع المحتوى الرقمي.



يذكر أن "الملتقي" يقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويوفر "الملتقى" فضاء مهما لإجراء النقاشات والتواصل بين صناع السينما العرب، من خلال شبكة علاقات تتيح التعاون والحصول على الدعم اللازم لاستكمال مشاريعهم السينمائية، كما يضم الملتقى لجنة تتشكل من أبرز وأهم الأسماء في عالم صناعة السينما لاختيار المشاريع الحاصلة على الجوائز.

