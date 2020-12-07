خبير سياسي: 800 شخص على لائحة المتطرفين في فرنسا (فيديو)

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قالت كاترين جابر الباحثة في العلوم السياسية بجامعة السوربون، إن كافة الملفات شهدت توافقا كبير بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، خلال القمة التي عقدت اليوم الاثنين في باريس.



وتابعت جابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس ماكرون أكد أن العلاقات المصرية الفرنسية لن تتأثر بأي ملف، وأعرب عن حرصه على تعزيز التعاون مع مصر في مواجهة الإرهاب"، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في ملف مواجهة الهجرة غير الشرعية.



وأضافت: "الرئيس السيسي أكد أن سقوط الدول والفوضى، من أسباب زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا"، مشيرة إلى وجود 800 شخص على لائحة المتطرفين وتحت المراقبة الدائمة في فرنسا.

