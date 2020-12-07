صاحب فيديو إلقاء الأموال من البلكونة: "كل واحد ورزقه"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب المهندس صبري صدومة، صاحب فيديو إلقاء اموال من البلكونة، عن دهشته بسبب الضجة المثارة بسبب الفيديو المنتشر له وهو يلقي بأمواله على الناس، قائلا: "ماليش دخل ولا يعنيني"، مشيرا إلى أنه يقوم بعمل شيىء يتعشم أنه يرضي الله.

واستدل "صدومة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، بالأية القرآنية "ورزقكم في المساء وما توعدون"، معقبا: "الآية دي عجبتني، يبقا الفلوس تنزل من السماء وتتدلى.. واللي يقع على كل واحد هو رزقه"، لافتا إلى انه قام من قبل بتوزيع ماله، حيث أن هذه المرة ليست الأولى.

وقال أنه متزوج ولديه 7 أبناء، مضيفا: "ولادي بيغيروا جدا من اللي بعمله وبراضيهم"، نافيا ما يتردد أنه قال "ادعوا لعمكم صبري"، ولكنه طالب بالدعاء لوالده المرحوم، متابعا: "هكرر اللي أنا عملته، ونيتي لله، وهتبرع أيضا للجمعيات الأهلية".

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