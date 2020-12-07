أحمد الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
وجه أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي رسالة شكر إلى جمهور النادي الأحمر على الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وكتب الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"أتقدم بخالص الشكر للنادى الأهلى وجمهوره العظيم الذى احاطنى بالحب والتقدير طوال فترة وجودى فى النادى".

وأضاف :"سعيت قدر المستطاع ان أرضيكم وكنت جزء من منظومه كبيره تسعى للنجاح بفضل جمهور لا يقبل بغير الفوز دائماً".

وتابع :" قد اكون أسعدت البعض فى اوقات وغضب منى البعض الاخر لكنى فى النهايه بحترم الجميع ومسامح كل من اساء فى حقى او تقول عليا بشئ لم افعله".

وأوضح :"فى النهايه كرة القدم وسيله للسعادة والحب والتقارب بعيداً عما يتعمده البعض من الحاق الاذى وإثارت المشاكل بتصاريح مفبركة والضرر النفسى بقصد او غير قصد".
 
واختتم :"دعواتكم لى فى تجربتى الجديده وفى حياتى بصفه عامه واتمنى لكم جميعاً دوام الصحه والسعادة والتوفيق".

وأعلن نادي بيراميدز أمس الأحد تعاقده رسميًا مع أحمد الشيخ لمدة ٣ مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جماهير الأهلي بيراميدز الشيخ

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ نصف ساعة

خاص - إيجابية مسحة كورونا الخاصة بثنائي الزمالك

منذ ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ 39 دقيقة

يوفنتوس يفقد نجمي الفريق ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ 43 دقيقة

نجم الأهلي يرد بقوة على شائعة وفاته

منذ أقل من ساعتين

خاص - الزمالك يرسل دعوة لمجلس الأهلي لزيارة النادي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تفاصيل فيلم محمد إمام الجديد

رسالة نارية من طليقة احمد الشيخ بعد إعلان خطبته: "بنتك بتقولك فين النفقة" (صور)

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

تركي آل الشيخ: مستعد لدعم النادي الأهلي في هذه الحالة

محمد فاروق يكشف حقيقة انتقاله للنادي الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

08:03 م

أحمد الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

08:50 م

يوفنتوس يفقد نجمي الفريق ضد برشلونة بدوري الأبطال

08:46 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر