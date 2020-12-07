الهلال يواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي

عزز فريق الهلال موقعه في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم عبر فوزه الصعب على ملعب مضيفه الرائد 1 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة السابعة.





وفي مباراة أخرى اقتنص ابها فوزا مهما من ملعب مضيفه الفتح 3 /1.





وعلى استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، خطف الهلال هدف الفوز على الرائد قبل ست دقائق من النهاية عن طريق علي هادي آل بليهي.





الفوز رفع رصيد الهلال إلى 19 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه الشباب، فيما توقف رصيد الرائد عند عشر نقاط في المركز الثامن.





وعلى ملعب نادي الفتح، تقمص المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج دور البطولة في هذا الفوز بتسجيله الهدفين الأول والثالث لأبها في الدقيقتين الثامنة و82.





وسجل الأسترالي كريج جودوين الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 18 فيما تكفل سفيان بن دبكة بالهدف الوحيد للفتح من ضربة جزاء في الدقيقة 45.





وحصد أبها ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف الفتح صاحب المركز السابق.



