يوفنتوس يفقد نجمي الفريق ضد برشلونة بدوري الأبطال

أعلن نادي يوفنتوس اليوم الإثنين، عن قائمة اللاعبين التي تم اختيارها لمواجهة برشلونة غداً الثلاثاء بدوري الأبطال، والتي تأكد غياب كل من المدافعين جيورجيو كيليني والتركي ميريح دميرال عنها بسبب الإصابة.





كما سيفتقد المدرب أندريا بيرلو لخدمات اللاعب الألماني سامي خضيرة بسبب الإصابة أيضاً، وذلك على الرغم من خروج لاعب ريال مدريد الأسبق من المشروع الرياضي للنادي إضافة إلى استبعاده في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، من قائمة الفريق التي اختيرت لخوض دور المجموعات بالدوري الأوروبي.





كما استعاد المدرب بعض اللاعبين ومنهم ألبارو موراتا وكريستيانو رونالدو، الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب إصابته بفيروس كورونا، والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون الذي غاب عن آخر 4 مباريات للفريق بسبب الإصابة.





وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني وبوفون وبنسوليو.

خط الدفاع: دي ليخت وأليكس ساندرو ودانيلو وكوادرادو وبونوتشي ودراجوشين وفرابوتا.

خط الوسط: آرثر ورامسي ومكيني وكييزا ورابيو وبنتاكور وبرنارديتشي وبورتانوفا وكولوسيفسكي.

خط الهجوم: رونالدو وموراتا وديبالا ودي جراكا.



