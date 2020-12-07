لأول مرة في التاريخ إلغاء احتفالات الصوفية بمولد الحسين

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، عن سبب إلغاء الاحتفالات الصوفية بمولد الحسين هذا العام.

وقال"القصبي"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن الحفاظ على النفس البشرية مقدم دائمًا في كل الشرائع السماوية، ولهذا تم الغاء الاحتفال بالود الحين هذا العام بسبب الخوف من انتشار كورونا، لافتَا إلى أن مصريين يحتفلوا بأهل البيوت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مناسبة معنية، ولكنهم في حال احتفال دائم بالنبي وأهل البيت.

وتابع أن وزارة الأوقاف طبقت الكثير من الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بالتزامن مع عودة الصلاة في المساجد، مطالبًا جميع أجهزة الدولة بتطبيق مثل هذه الاجراءات لمنع انتشار الإصابات.

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