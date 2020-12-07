محافظ ينبع يكرم شركاء التنمية لفريق الديوانية التطوعي

كرّم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمقر المحافظة اليوم, شركاء التنمية لفريق الديوانية التطوعي نظير إسهامهم في نجاح برامج ومبادرات الفريق لعام 2020م.

ونوه المحافظ بأهمية العمل التطوعي ودوره الكبير في دعم القطاع غير الربحي بما ينعكس على تنمية المجتمع, حاثاً على ضرورة الاستمرار بدعم برامج المؤسسة.

يُذكر أن الساعات التطوعية لبرامج الفريق بلغت أكثر من 5000 ساعة تطوعية بواقع 27 ألف مستفيد.