تجارية القاهرة تتطالب باستراتيجية عمل لدعم المصدرين

بحث مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية سبل النهوض بهذا القطاع وزيادة الصادرات خلال المرحلة القادمة .





جاء ذلك في حضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ، وبمشاركة أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة ومحمد مهران وخالد حسانين عضوًا مجلس إدارة الغرفة.





وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة القاهرة بضرورة رفع مذكرة عاجلة تتضمن وجود خطة ورؤية واستراتيجية واضحة للشعبة ، تتضمن أنشطة ومبادرات ومشروعات لدعم منتسبيها من أجل زيادت معدلات التصدير في الفترة القادمة.





وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه لابد أن تتضمن خطة العملة رؤية ورسالة الشعبة وأهدافها الاستراتيجية ومقترحاتها ومشروعاتها المستقبلية لخدمة قطاعها ، خاصة أن قطاع التصدير من ضمن القطاعات المهمة التي نسعي إلى مساندتها ودعمها ، تماشيًا مع خطة الدولة لدعم الصادرات ، مُشيرًا إلى أنه تم مخاطبة كافة الشعب النوعية على مستوى الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة وضع خطة ورؤية واستراتيجية عمل كل شعبة في تخصصها ، ورفعها للاتحاد لمعرفة ما ستقوم به هذه الشعب في الفترة القادمة.





وشدّد "العربي" على مجلس إدارة الشعبة بضرورة مناقشة كافة الملفات التي تهم هذا القطاع لتطويره وتنميته طبقا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية لزيادة الصادرات ، تماشيًا مع الخطة العامة للدولة التي تستهدف زيادة الصادرات ، مُشددًا أيضًا على ضرورة أن يكون هناك جدول منتظم للشعبة يتضمن اجتماعات مجلس إدارتها وهيئة مكتبها في مواعيد محددة لمناقشة كل ما يتعلق بهذا القطاع.





وقال أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة إن هناك مساندة كبيرة من مجلس إدارة الغرفة لكافة الشعب من أجل زيادة تفعيل دورها للنهوض بالقطاعات المختلفة ، مشيرًا إلى أن شعبة المصدرين من ضمن الشعب الأكثر أهمية بالغرفة ، والتي تحتاج مزيدًا من الجهد لتنمية قطاعها .





وطالب "الوسيمي" مجلس إدارة الشعبة بضرورة تحديد الملفات التي تهم هذا القطاع والمطالب التي تتعلق به ومقترحات التنمية والتطوير وزيادة التنسيق بين منتسبي الشعبة ، على اعتبار أنها تمثل قطاع له أهمية خاصة ويحتاج مقترحات وأفكار خارج الصندوق لحل أي مشاكل وتذليل العقبات لزيادة الصادرات ، والتنسيق مع الجهات المختلفة لمناقشة كافة الموضوعات المشتركة ومقترحات الحلول لأي معوقات .





من جانبه أكّد سامح زكي رئيس شعبة المصدرين و نائب ثان رئيس غرفة القاهرة على أن الشعبة تعمل وفق خطة عمل تستهدف النهوض بهذا القطاع وزيادة الصادرات ، وأنه تم تنظيم عدة فعاليات ومؤتمرات وندوات لمناقشة كل ما يتعلق بهذا القطاع من معوقات ومقترحات للتنمية والتطوير بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.





وأعلن رئيس شعبة المصدرين عن تشكيل مجموعة لجان فرعية من مجلس إدارة الشعبة متخصصة في ملفات مختلفة منها لجان لـ" الصادرات والواردات - الجمارك - الضرائب - سلامة الغذاء " ، وغيرها من اللجان التي تستهدف تنمية هذا القطاع من خلال مناقشة كافة الملفات التي تتعلق به.





وشدّد "زكي" على أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للعمل ، والسعي إلى التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لحل أي معوقات قد تواجه هذا القطاع ، وتسهيل إجراءات التصدير التي من شأنها زيادة معدلات الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة في الدول المختلفة .