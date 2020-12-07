طبقة عازلة لـ"مياه الأمطار".. سر انهيار منزل بشارع الهرم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن المنزل المنهار بشارع الهرم، مكون من طابقين " أرضي - أول علوي"، على شقة واحدة، وكان يقوم أحد سكان الدور الأول، بعمل طبقة عازلة لحماية المنزل من الأمطار في فصل الشتاء، وأثناء ذلك انهار سقف غرفة العجوز المقيمة بمفردها عليها " مالكة المنزل"، دون انهيار أسقف باقي المنزل. 

وتمكنت القوات من انتشال جثتها، وتبين إصابتها بكسر بالجمجمة وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الهرم، وإخلاء العقار من قاطنيه.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار سقف منزل بمنطقة نصر الدين، وتحديدًا بشارع مصر والسودان المتفرع من شارع الهرم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، لرفع الركام وانتشال الضحايا، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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