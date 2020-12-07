رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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وجه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة حرصا علي المارة ورفع المخلفات لفتح الشارع للمارة والمرور من العقار المنهار بمنطقة العطارين.

كانت شهدت محافظة الإسكندرية، عصر اليوم الأثنين، إنهيار وجهة العقار الكائن ب ٣٨ شارع مسجد العطارين،دون حدوث أي من الإصابات.

وقال رئيس الحي، أنه تم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الحي؛ كما قامت ادارة النظافة برفع ١٥ طن من الرديم والأتربة لفتح الشارع للمارة والمرور، وجاري المتابعة.
رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)
رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)
رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)
رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)
رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)
رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)
رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)
رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)
رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)
رئيس وسط الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين المنهار لفتح الطريق أمام السيارات (صور)

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